"Yerli Kim Kardashian" denilen kişi gözaltına alındı

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admin Tarih: 2019-07-13 Saat: 17:25:26
Güncelleme : 2019-07-13 17:25:26Bu içerik 37 kez okundu.
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"Yerli Kim Kardashian" denilen kişi gözaltına alındı

Bodrum'da meydana gelen bu olayda "Yerli Kim Kardashian" olarak ün kazanmış olan 25 yaşındaki Pelinsu Meşe adındaki kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra hemen adliyeye sevk edildi ve daha sonrasında adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar sonrasında bir üne kavuşan Meşe daha sonrasında ABD'de çeşitli kliplerde oynadı ve ünlenmeye devam etti. Bugün öğle saatlerinde meydana gelen olay da ise " uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme" suçundan dolayı gözaltına alındı.

Ekipler gözaltına alıp emniyete getirdikten sonra işlemlerini tamamlayıp adliyeye sevk etti ve daha sonrasında adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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