Düşük not veren profesöre beş ay hapis cezası

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünde görevli Prof. Dr. Nurdoğan Rigel tarafından öğrencisine bilerek düşük not verdiği haksız not verdiği iddia edilince öğrenci durumu mahkemeye taşıdı ve mahkeme sonrasında öğretmene 5 ay hapis cezası verildi.

Öğrenci son sınıf öğrencisi olduğu için dersten kalması sonrasında okulu uzayacağı için bu konuda mahkemeye gitmek ve hocası hakkında şikayette bulunmak istedi. Mahkemeye gittiği zaman sınav kağıdı uzmanlar tarafından incelendi ve orada 65 ile 72 arasında bir not alması gerekirken 35 aldığı tespit edilince notun değiştirilmesine mahkeme karar verdi.

Daha sonrasında öğretmen hakkında da görevi kötüye kullanmak suçundan dolayı şikayette bulundu. Öğretmene mahkemeden iyi hal indirimi ile 5 ay hapis cezasını 5 yıl sonrasında karar kıldı.