Mısır ile Fransa’dan Türkiye’ye ‘Kıbrıs’ uyarısı

Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgeye (MEB) sondaj keşif çalışmalaırnı yapmak üzere 2. gemi göndermesi konusunda açıklama yapan Mısır ile Fransa bu yönde ilerleyen adımların bölgesel istikrarı tehdit ettiğini açıklıyor.

Kahire tarafından gelen açıklamada Ankara'ya durumu kötüleştirmeme ve uluslarası hukuka saygı duyma çağrısında bulundu ancak bu durum daha önce uluslarası mahkemeye taşındı ve orada herhangi bir neticeye bağlanamamıştı.

Daha sonrasında bu konuda Kıbrıs tarafından gelen açıklamada bölgenin sadece kendisine ait olduğunu iddia etmesi sonrasında Türkiye harekete geçti ve bölgeye 2 tane gemi göndererek bölgenin aslında sadece Kıbrıs'a ait olmadığını göstermek istedi.

Bu konuda diğer ülkeler Türkiye'ye tepki gösterirken Rusya tarafından 2 ülkenin de krizi büyütmemeye yönelik hareketler yapması çağrısında bulundu.