Yurtdışından alışverişe 5 ürün kısıtlaması

Yurt dışı konusunda alışverişleri konusunda bir takım düzenlemeler hala yapılmaktadır. Posta veya hızlı kargo yolu ile alınan ürünlere kısıtlama getiriliyor.

Daha öncesinde 22 euro'ya kadar olan ürünlere vergi alınmıyordu ancak artık bu durum değiştirilmişti ve 22 euro altında olsa dahi vergi alınmasına karar verildi. Bu değişiklik bir süre önce yapılsa dahi bu değişikliklere bir yenisi daha eklendi ve artık yurt dışından bir alışveriş yapılmak istendiği zaman buna bir kısıtlama getirildi ve 5 tane ürün kısıtlaması getirildi.

En fazla 5 tane ürün sipariş edilebileceği açıklandı. Şirketlerin de aynı şekilde artık 5 tane numuneden fazla ürün sipariş edemeyeceği açıklandı. Bu karar ise 14 Temmuz sonrasında geçerli olacak.