Türkiye'de kadın üniversiteleri kurulabilir

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Türkiye'de kadın üniversiteleri kurulabilir
Türkiye'de kadın üniversiteleri kurulabilir admin Tarih: 2019-07-09 Saat: 21:55:59
Güncelleme : 2019-07-09 21:55:59Bu içerik 29 kez okundu.
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Türkiye'de kadın üniversiteleri kurulabilir

Erdoğan tarafından Japonya'ya gididikten sonra orada bulunan kadın üniversiteleri incelendi ve orada bulunan kadın üniversiteleri incelendikten sonra Türkiye'ye uygulanmasını düşünen Erdoğan bu teklifi meclise sundu ve meclis'te bu konuda verilecek olan karar sonrasında uygulamaya geçilebilir veya karardan vazgeçilebilir.

Bu konuda henüz net bir karar oluştu diyemeyiz ancak Erdoğan tarafından onaylanması büyük bir etken olarak karar kısa sürede onaylanabilir.

Ancak öğrenciler tarafından bu konuda gelen tepkiler ise oldukça haklı tepkiler olarak yayınlandı. 1 milyon üniversite öğrencisinin geçimsizlik yüzünden üniversiteyi bırakması öğrencilerin şikayetleri arasında yer alıyor. Bu gibi problemler varken böyle kararların alınmasına tepki verildi.

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