Canımı veririm size bilgileri vermem diyen Karabulut görevden alındı

Veri kopyalama tartışmalarında oldukça dikkat çeken İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı. Açıklamalarıyla oldukça dikkat çeken Karabulut görevden alındı. Yönetim kadrosunda gelen değişiklik bilgileri hala devam ediyor.

Yeine gelen isim ise Şeref Can Ayata olduğu açıklandı. Karabulut en son olarak 26 milyon liralık bir ihale yapmıştı ve İmamoğlu tarafından bu ihaleler incelenmek istendi ve bir anda İmamoğlu'na karşı Karabulut : " Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum.

Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem" açıklamasını yapmıştı. Daha sonrasında bu olay mahkemeye taşındı ve mahkeme tarafından verilerin kopyalanması işlemi durdurulma kararı alındı.