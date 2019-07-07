Seks yapmak istemeyen kocasının cinsel organını kesti

Uganda'da meydana gelen bu olayda kendisiyle seks yapmak istemeyen kocasının penisini keserek kayıplara karıştı. 30 Haziran günü meydana gelen bu olayda 35 yaşında olan Beatrice Acen adındaki kadın aşırı alkollü geldi ve 46 yaşında olan kocası Moses Okot ile cinsel ilişkiye girmek istedi.

Çiftçi olduğunu belirten Okot, eşine gün boyunca avda olduğunu ve eve henüz geldiğini bu nedenle de yorgun olduğunu sonrasında yemek yiyerek uyuduğunu açıkladı.

Ancak uyandığı zaman bir anda kan revan içinde kaldığını fark etti. Olay sonrasında da Acen'in kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Okot'un açıklamasına göre eşinin kendisidnen sürekli seks yapmayı istediğini açıkladı.