7 yaşındaki çocuğun ellerini yaktı

Erzurum ilinde meydana gelen 14 yaşındaki P.Y. adındaki genç oyun oynadıkları esnada Efe Ecer'in ve arkadaşlarının yanına yaklaştı ve daha sonrasında her birinin eline kolonya döktü. Daha sonrasında cebinden çakmağı çıkardığı esnada diğer çocuklar oradan kaçarken Ecer'de kaçmaya çalıştı ancak son anda kolundan yakalandı ve 14 yaşındaki o şahıs kolonya dökülen yerleri yaktı.

Ecer'in ellerine kolonya döküp yakan çocuğun aslında daha önce de dedesinin ellerini de kolonya dökerek yıkadığını açıkladı. Çocuğunun ellerinin yandığını göre anne Ecer durumu polise açıklayarak o çocuğun bir daha kimseye zarar vermemesini talep etti. Efe Ecer'e ise ilk müdahaleyi yapanlar ise bir