Derin göğüs dekoltesi nedeniyle uçaktan atıldı

İspanya'da meydana gelen bu olayda 2 çocuk annesi bir kadın dekoltesinin fazla olduğu söylenerek zor kullanılarak uçaktan indirildiği açıklandı.

İspanya Malaga'da derin göğüs dekoltesi olması sebeb gösterilerek uçağa binen 31 yaşındaki 2 çocuk annesi olan Harriet Osborne uçakta küçük çocukların olması gerekçe gösterilerek kadın hostes tarafından zorla uçaktan indirildi. TV100 kanalında bu olay yansıtıldı ve olayın görüntüleri paylaşıldı.

Ayrıca Osborne ile yapılan görüşmede de kendisinin çok kötü hissettiğini ve mürettebatın çok kötü olduğunu açıkladı. Hostesin tüm uçağın önünde beni uçağa alamayacağını açıkladı. Hostes'in kendisine " benim görevli olduğum uçağa bu şekilde binemeyeceğini, üstüne bir şey giymesi gerekiyor." dediğini açıkladı. İspanyol polisin de kendileirni polise sorgulamak için aldıklarını ve sebebini açıkladıkları zaman da polisin çok şaşırdığını açıkladı.