Hasta eşe bakmayan kadına nafaka yok

Kanser hastası olan kocasına bakmayan ve boşanan kadının yoksulluk nafakası talebi kabul edilmedi. Yargıtay'ın emsal kararı sonrasında "hasta kocasına bakmayan kadın nafaka hakkını kaybeder" açıklamasını aldı ve daha sonrasında nafaka kabul edilmedi.

İstanbul'da meydana gelen bu olayda Sanem B. adındaki kadın ile Adem B. adındaki beyin kanseri teşhisi koyulmuş olup sonrasında ameliyat olan ve 8 yıldır evli olan bu çift arasında meydana geldi.

Adem B. ameliyat olması sonrasında hastalığı ilerleyince bakıma muhtaç hale geldi ve Adem B. adındaki kişi eşinin kendisine bakmaması sonrasında aile mahkemesine boşanma davası açtı.

Daha sonrasında da Sanem B. eşine sürekli hakaret ve küfre maruz kaldığını ve kendisine şiddet uygulamaya çalıştığını açıkladı. Ancak mahkeme Sanem B.'nin davranışlarınında evlilikte kusurlu hareket olduğunu açıkladı ve kadının hem yoksulluk nafakası ve tazminat talepleri reddedildi.