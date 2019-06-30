Küçükçekmece'de küçük kıza taciz iddiası

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen bu olayda küçük bir kız çocuğuna taciz edildiği iddiası bir anda mahalleli arasında yayıldı ve mahalleli kısa süre sonra toplandı ve olayı protesto etmeye başladılar.

Daha sonrasında polis bu kalabalığı dağıtmak amacıyla TOMA ile müdahale etmek zorunda kaldı. Taciz iddiası ile ilgili olayda 1 kişi gözaltına alındı. Olay saat 23.00 gibi meydana geldi. İddia edilene göre sokakta karpuz satan bir esnaf küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğunu iddia etmesi sonrasında mahalleli hemen harekete geçti ve bir kalabalık oluşturdular.

Kalabalık polis merkezine doğru yürümeye başladı ancak olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi göndeirlerek olayın sonlanmasını ve kalabalağın dağılarak taciz olayı araştırılmak istendi ancak kalabalık dağılmayınca devreye TOMA girmek zorunda kaldı.