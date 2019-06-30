Cinsel organına testere saplandı

Denizli'de meydana gelen bu olayda 43 yaşındaki işçi Durmuş Sarı sunta kesmek amacıyla kullandığı elektrikli testerenin cinsel organına ve bacaklarına saplanması sonrasında ağır yaralandı.

Sarı, cinsel organına saplanan testere sonrasında kanlar içinde yere yığıldı ve orada bulunan diğer işçiler tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık görevlileri ise bacağına ve cinsel organına saplanan testereyi çıkartamayınca hemen itfaiyeden yardım istediler ve doktorların gözetimi altında saplanan testere itfaiye ekipleri tarafından Sarı'nın vücudundan çıkarıldı. Sarı'ya verilen narkoz sonrasında saplanan testere parçalar halinde çıkarıldı. Ameliyata alındı ve doktorlar tarafından gelen en son açıklama ise durumun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.