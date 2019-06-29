Sinemada artık daha az reklam izlenecek

Sinema filmleri öncesinde ve aralarda gösterilen reklam süreleri 1 temmuz sonrasında kısalacak. Gelen şikayetler üzerine çok uzun reklam gösterimleri olması sonrasında bu konuda bir düzenlemeye gidildi. 30 ocak günü resmi gazetede yayınlanmıştı ancak yarından itibaren geçerli olacak.

Fragmanlar konusunda da bir düzenleme geldi ve artık fragman gösterim süresi en az 3 dakika en fazla 5 dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin olan bir takım gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmeyecek zorunlu olması nedeniyle. Sinema film gösterim arası da en fazla 15 dakika olmasına karar verildi. Film öncesinde gösterilen 10 dakikadan fazla olmayacak.

Eğer bu kurallara uyulmazsa salon başına 50 bin TL para cezası kesilecek. Bir yandan da salon işletmecilerinin filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyeceğine dair gelecek karar da 1 temmuz sonrasında geçerli olacak.