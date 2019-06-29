Volkswagen yeni yatırımını Türkiye'de yapacak

Alman otomotiv firması olan Volkswagen 1.3 milyar euro kadar yeni yatırımını Türkiye'de yapmaya karar verdi. Bu kararın öncesinde VW CEO’su Herbert Diess’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme olmuştu.

Daha sonrasında Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan Diess kararını Türkiye'den yana seçti. İlk planlamasında skoda ve seat üretmesi planlanıyor. VW yönetimi tarafından verilen karar onaylandı ve yatırım için resmi bir açıklamanın da birkaç gün içinde geleceği açıklandı.

Türkiye'de fabrikaların kurulması sonrasında 4 ile 5 bin kişilik istihdam yaratacak fabrikanın 2022 senesinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Fabrika Manisa'da kurulması planlandı. Birçok markanın yatırımları da Türkiye'de bulunuyor.