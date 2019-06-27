Gençler arasında yaygın olan ‘sexting' zararları

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Gençler arasında yaygın olan ‘sexting' zararları
Gençler arasında yaygın olan ‘sexting' zararları admin Tarih: 2019-06-27 Saat: 12:53:51
Güncelleme : 2019-06-27 12:53:51Bu içerik 23 kez okundu.
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Gençler arasında yaygın olan ‘sexting' zararları

Yapılan araştırma sonrasında seks içerikli mesajları birbirine gönderen ergen yaştaki kişilerin arasında ayrıca  uyuşturucu, alkol, hırsızlık, çoklu cinsel eş, korunmasız ilişki ihtimali daha yüksek olduğu açıklandı. Her yedi gençten bir tanesinin bu mesajlardan gönderdiği açıklandı.

Araştırma detaylarında ise gelen bilgiler bu şekilde : 2012 ve 2018 yılları arasında yayımlanan, 12 - 17 yaşları arasındaki 41 bin 723 genç deneğin katıldığı 23 farklı çalışmanın sonuçları cinsellik ve cinsel aktivite, çoklu cinsel eş edinimi, doğum kontrolü, suçlu davranışı, içselleştirme sorunları (örneğin kaygı ve depresyon), alkol - uyuşturucu kullanımı ve sigara içme arasında bağlantı olup olmadığını belirlemek üzere meta analiz  yapılarak bu araştırma sonuçları yapıldı.

Seks içerikli iletişim kuran ergen yaştaki kişilerin cinsel ilişkiye girme ihtimalinin diğer gençlere oranla 4 kat daha fazla olduğu açıklandı. Birden fazla partnere sahip olma yani aldatma olasılığı konusunda ise 5 kat daha fazla olduğu açıklandı.

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