‘Messi olduğunu söyleyip 23 kadınla ilişkiye girdi’

Barcelona'nın dünya çapında yıldız futbolcusu olan Lionel Messi adındaki kişinin aşırı derecede benzeyeni olan İran'lı Reza Paratesh adındaki kişi kendisini "messi" diyerek tanıtarak 20'den fazla kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Açıklama yapan Paratesh adındaki kişi de gelen bu haberleri yalanladı. Yabancı bir kanal tarafından İran'da yaşayan Reza Paratesh adındaki kişi Barcelona'nın yıldız oyuncusu olan Messi'ye benzerliğini kullanarak 23 kadınla cinsel bir ilişkisi olduğunu iddia etti.

Daha sonrasında Reza adındaki kişi sosyal medya üzerinden açıklama yaptı ve olanların doğru olduğu gerçek olsaydı hapiste olacağını açıkladı. Ancak şahıs bir kaos oluşturması nedeniyle gözaltına alındı.