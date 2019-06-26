Randevusuz hekim tartışması

Sağlık bakanlığı tarafından randevu almadan da aile hekimlerine muayene olunabileceği konusunda SMS mesajı bir takım aksaklıklara neden oldu. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aile hekimi Dr. Recep Koç, tarafından gelen açıklamaya göre uygulamanın sağlıkta şiddeti körükleyeceği konusunda iddialar açıklandı.

19 haziran gününde telefonlara gelen kısa mesaj ile aile hekimlerine randevu almadan da muayene olabileceği açıklandı. Geçen hafta bakanlık mesajı sonrasında bu sistemin değişmeye başladığı açıklandı.

Aile sağlığı merkezlerine başvuran her hastanın sağlık sorunları özveriyle giderilmeye çalışılırken Sağlık Bakanlığının kendi getirdiği sistemi bile tahrip ettiğini açıklayan Koç randevu sisteminin faydalarından da bahsetti. Randevu sisteminde hasta ve hekimin zamanını çok daha iyi kullandığını hastaların gün boyu hastanede beklemesine gerek kalmadığını belirlenen saatte orada olduğunda hemen muayene olarak çıkıp gidebildiğini açıkladı.