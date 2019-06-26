Benzine zam bekleniyor

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Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor admin Tarih: 2019-06-26 Saat: 11:35:45
Güncelleme : 2019-06-26 11:35:45Bu içerik 43 kez okundu.
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Benzine zam bekleniyor

Benzin fiyatına bu gece yarısı sonrasında geçerli olmak üzere 18 ila 19 kuruş arasında zam geliyor. ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle benzinin ton fiyatı birden 580 dolarken 680 dolara yani arada 100 dolar artışa neden oldu.

Piyasalardki dalgalanma nedeniyle de zam ihtiyacı gündeme geldi. Ancak bu zam oranlarının piyasada etkisi olup olmayacağı akşam saatlerinde netleşecek ve uygulanırsa da gece yarısından hemen sonra zamlı olarak alınmaya başlanacak.

Hükümet tarafından ÖTV gelirlerinden feragat edilerek pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan "eşel mobil" sistemini işletmemesi halinde bu gece zam etkisini gösterebilir.

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