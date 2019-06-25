İmamoğlu kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı

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İmamoğlu kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı
İmamoğlu kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı admin Tarih: 2019-06-25 Saat: 20:10:55
Güncelleme : 2019-06-25 20:10:55Bu içerik 54 kez okundu.
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İmamoğlu kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı

İBB başkanı seçilen İmamoğlu basın bürosu aracılığıyla kendisinin, eşinin ve babasının ne kadar mal varlığı varsa hepsini bir belge halinde açıkladı.

Bu belgeye sosyal meda üzerinden de ulaşabilirsiniz veya aşağıdaki belgeden de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Aynı belgelerdir, herhangi bir farkı yoktur. Mal varlığının yanı sıra alacakları hatta vereceklerinden borçlarına kadar her türlü bilgiyi paylaşan İmamoğlu halka karşı şeffaf olacağı konusunda açıklamalar yapmıştı ve yapılan bu beyan ile de ilk örneğini göstermiş oldu.

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