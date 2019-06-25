SpaceX, Falcon Heavy roketini üçüncü kez uzaya fırlattı

SpaceX tarafından yine başarılı bir uzay fırlatışılı açıklandı. Uzun zamandır kendisinden son zamanlarda çok bahsettiren SpaceX bu sefer 3.kez uzaya Falcon Heavy roketini fırlattı.

Bu fırlatışların hiçbirisi boş yere yapılmamaktadır. Her defasında uzay istasyonuna bir besin takviyesi yapılmaktadır. Ancak son gönderilen roket tamamen araştırma uydusu olarak gönderildi. Ayrıca enerji konusunda da gelişmeler yapan SpaceX artık uzayda rahatça elde edilecek olan güneş enerjisinden faydalanacak.

Özel olarak hazırlanan yelkenliler ile oldukça uzun mesafeleri dünya ile oldukça az bağlantı kurarak kat edebilecek olan bu roket derin uzay atamoik saatini uzaya götürdü. Ayrıca Pentagon tarafından gelen açıklamada gönderilen bu roketin ilerideki zamanlarda askeri görevlerde de kullanılabileceği açıklandı.