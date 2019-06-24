YSK Başkanı Güven resmi sonuçları açıkladı

YSK başkanı tarafından verilen karar ile seçimler tekrara gitmişti daha sonrasında bu karar sonrasında seçimler tekrarlandı ve 13 bin fark varken bu fark 700 bini aştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54.21, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın ise yüzde 44.99 oranında oy aldığını resmi olarak Güven açıkladı.

Seçimlere katılım oranı ise %84,5 oranında oldu. YSK tarafından yenilenen seçimlerle ilgili gelen açıklamalar bu şekilde. Şimdi itiraz sürecine girildi vve itiraz süreci de tamamlanınca mazbata tesliminin gerçekleştirileceği açıklandı.

Olağan itiraz sürecinde Salı günü saat 15.00’e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz hakkı olanların itiraz hakkı var. Diğer partilerden de oy alanlar oldu ancak gelen sonuçlara göre en çok oyu alan İmamoğlu ve daha sonrasında Yıldırım oldu.