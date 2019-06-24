Yaralanan köpek eczaneden yardım istedi

Patisi yaralanan köpek eczaeneye girerek yaralı olan patisini eczacıya doğru uzatması sonrasında köpeğin o anları da kameraya yansıması sonrasında tüm anlar kayıt altına alındı.

Yaralı köpeği tedavi altına alan Eczacı Banu Cengiz "Yüreklerinde insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğan sevgisi olanlar kapısına gelen bu canlıya müdahale ederdi" açıklamasını yaptı.

Daha sonrasında da hayvanın aç olabileceğini düşünerek beslemek istedi ancak tedavisi tamamlanınca geldiği gibi geri gitti. Köpeğin yarasına pansuman yapılması sonrasında köpeği bir süre dükkanda misafir etti ve daha sonrasında köpek dükkandan ayrıldı.