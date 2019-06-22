Trump "Tam İran'ı vuracaktım" açıklaması

Anasayfa GÜNCEL Trump "Tam İran'ı vuracaktım" açıklaması
Trump
Trump admin Tarih: 2019-06-22 Saat: 14:10:12
Güncelleme : 2019-06-22 14:10:12Bu içerik 45 kez okundu.
Reklam

Trump  "Tam İran'ı vuracaktım" açıklaması

Trump tarafından İran'a hav saldırısına onay verdiğine dair haberler teyit edildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin insansız hava aracını vurup düşürmesi sonrasında ABD hemen harekete geçti ve 3 ayrı yerden füzeleri misilledi ancak 10 dakika kala bu karardan geri dönüldü.

ABD tarafından gönderilen İHA ulaslarası sularda geziyordu ve daha sonrasında İran vurdu. Daha sonrasında 3 ayrı noktadan saldırı gerçekleştirilecekken  "kaç kişi ölecek" sorusunu soran Trump  bir generalden "150" yanıtını alınca saldırıyı gerçekleştirmesine 10 dakika kala  durdurduğunu açıkladı.

Bu saldırının İHA düşürme konusunda fazla olduğunu yani orantının aşırı fazla olduğunu bunun yerine acelesi olmadığını ve ordunun yeni bir saldırı planı yaptığını açıkladı. Zaten gelen yaptırımlar ile de fazla şekilde acı verdiklerini açıkladı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak