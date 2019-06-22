Trump "Tam İran'ı vuracaktım" açıklaması

Trump tarafından İran'a hav saldırısına onay verdiğine dair haberler teyit edildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin insansız hava aracını vurup düşürmesi sonrasında ABD hemen harekete geçti ve 3 ayrı yerden füzeleri misilledi ancak 10 dakika kala bu karardan geri dönüldü.

ABD tarafından gönderilen İHA ulaslarası sularda geziyordu ve daha sonrasında İran vurdu. Daha sonrasında 3 ayrı noktadan saldırı gerçekleştirilecekken "kaç kişi ölecek" sorusunu soran Trump bir generalden "150" yanıtını alınca saldırıyı gerçekleştirmesine 10 dakika kala durdurduğunu açıkladı.

Bu saldırının İHA düşürme konusunda fazla olduğunu yani orantının aşırı fazla olduğunu bunun yerine acelesi olmadığını ve ordunun yeni bir saldırı planı yaptığını açıkladı. Zaten gelen yaptırımlar ile de fazla şekilde acı verdiklerini açıkladı.