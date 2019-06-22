İstanbul'da 10 milyon seçmen sandığa gidiyor

YSK tarafından seçimin yenilenmesine karar verilmesi sonrasında İstanbul'da tekrardan seçim hazırlıklarına başlandı ancak bu defa hazineden para kullanılması yasaklandı. 31 bin 342 sandıktan toplam 10 milyon 560 bin seçmen yarın tekrardan oy kullanacak.

YSK tarafından sadece belediye başkanlığı seçiminin iptal olması nedeniyle başka herhangi bir kağıt gelmeyecek. Yani muhtarlık gibi başka kağıtlara oy kullanılması gerekmeyecek. Seçim içersinde 17 bağımsız aday yer alıyor ve her biri birbirisi ile yarışıyor.

Seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için dikkat etmesi gereken kriterler ise şu şekilde açıklandı. Sandığa gidilmeden önce eğer oy kullanacakları yeri bilmiyorsa nerede oy kullanacaklarını YSK internet adresi üzerinden öğrenebilecekleri açıklandı.