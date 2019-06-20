Doğu Akdeniz Sondaj Krizi: Yunanistan Türkiye rahatsızlığını ABD’ye İletti

Türkiye’nin Doğu Akdeniz de ki yaptığı sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, Avrupa Birliğinden sonra bu konuyu ABD’ye iletti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrougalos’un, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton ile telefon görüşmesi yaparak Türkiye’nin yaptığı sondaj faaliyetleri komşuda ki rahatsızlıklarını belirtti. Ana-MPA tarafından bildirilen habere göre Katrougalos görüşmede, Uluslarararası toplumda bu faaliyetlerin son verilmesi için baskı yapılmasının gerektiğini vurguladı. Yunanistan Başkanı Alexsis Çipras ise Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşılık olarak AB’den yaptırım talebi istediklerini belirtti. Çipras, AB liderine çağrı yaparak bu faaliyetlerinin kınanması gerektiğini bildirdi. Kıbrıs, Bölgenin kendi kara suları içinde olduğunu söyleyerek sondaj çalışmalarının egemenlik haklarını çiğnediğini belirtti.