Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu Canlı Yayın Reyting Sonuçları

Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu Canlı Yayın Reyting Sonuçları Belli Oldu. Dün gece yapılan canlı yayın buluşmasında Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu buluşmasını reyting sonuçları belli oldu. Bu sonuçlara göre yapılan ortak yayın zirvede yer aldı. Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yapılan ortak yayını yalnızca İstanbullular değil Bütün Türkiye de merak ile beklemekteydi. Dün yapılan ve yayınlanan programdan sonra reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan bu sonuçlara göre, yapılan ortak yayın ilk sırada yer aldı.