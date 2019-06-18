Arzu öğretmen, açlıktan bayılarak kolunu kıran öğrencisinin evini yeniledi

Diyarbakır'da meydana gelen bu olayda lise 2.sınıf öğrencisi olan ve gözleri de çok iyi görmeyen Yusuf Savur okulda açlıktan bayılıp kolunu kırması sonrasında Arzu Taşlı adındaki öğretmen durumla ilgilenmeye başladı.

Daha sonrasında öğrencisinin çatısı olmayan bir evde yaşadığını öğrenince yardım etmek amacıyla kollarını sıvadı ve yardımseverlerin de desteği ile Savur ailesinin evini yeniledi. Yusuf ile alışveriş yaparak ne eksik varsa onları giderdi.

Ayrıca görme problemi de yaşayan Yusuf'un ve ailesinin yaşadığı içler acısı bir urum karşısında gözyaşlarına boğulan Taşlı aile için harekete geçti. Trafik kazası geçirdikten sonra yatağa bağımlı hale gelen baba Mehmet Savur'un evi geçindirememesi sonrasında diğer 6 kardeşin de aynı gçeim sıkıntısı içinde olduğu ortaya çıktı.