ABD'li yıldız Bella Thorne, hacker ile mücadelesini kazandı

Bir hacker tarafından uzun süredir şantajlanan ünlü şarkıcı hacker tarafından istenilenleri yerine getirmedi ve ona hayatını kontrol edemeyeceğini bu nedenle de tehditlerine boyun eğmeyerek şantaja maruz kaldığı çıplak fotoğraflarını kendisi sosyal medya üzerinden paylaştı. Gücünü tekrar kazandığını savundu.

Hacker ile arasında geçen yazışmaları da yayınlaması sonrasında “Seni de, benim üzerimde sahip olduğunu düşündüğün gücü de s…m. Benden başka bir şey daha alamayacaksın.

Bu gece gücümü yeniden kazandığımı düşünerek daha iyi uyuyabilirim. Hayatımı kontrol edemezsin, asla edemeyeceksin” açıklamasını yaptı. Daha sonrasında olaya müdahil olan FBI ekipleri bu şantaj işinde sorumlu olan şahsı araştırmaya başladı.