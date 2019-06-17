Türk pilotlarını ülkeden göndereceğiz

ABD savunma bakan vekili olan Shanahan adındaki kişi Türk pilotlarının eğitimlerinin durdurulması konusunda Türkiye'nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atılacak olan bir dizi adımı MSB Hulusi Akar'a mektup göndererek bunları ilettiğini açıkladı. 31 Temmuz'a kadar ayrılacakları ve program kapsamında yeni eğitim verilmeyeceğini açıkladı.

Bu konudaki gönderilen mektup ise basına sızdı. 6 Haziran tarihini taşıyan ve ABD'li gazetecilere sızdırıldığı belirtilen mektup ise Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin programdan çıkarılmasına yönelik atılacak olan adımların anlatıldığı açıklandı.

Pentagon ise bu konuda gelen mektubu teyit etti ancak herhangi bir açıklama da yapmadı. Bu konuda ise bir brifing yapacağı nedeniyle yorum yapmak istemedi. Ayrıca ABD'ye gidecek olan pilotların da gidiş işlemlerinin iptal edileceği konusunda bilgiler mektup içersinde yer alıyor.