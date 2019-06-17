İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi

Yaklaşık olarak 20 sene önce Baykal ve Erdoğan arasında gerçekleşen canlı yayında tartışma programının bir benzeri bugün de gerçekleşti. Küçükkaya'nın soruları bir halktan birisi olarak 2 tarafa da yönlendirildi ve Küçükkaya oldukça adil bir şekilde sorular yönelterek belli bir süre içersinde kısa cevaplar ile sorular cevaplandı ve halkın merak ettiği tüm sorulara yanıtlar geldi.

İmamoğlu genel olarak belediyedeki verilerin yedeklenmesi kopyalanması konusu üzerinde dururken, Yıldırım ise yapılan yeni indirimlerin neden şimdi yapıldığı konusunda açıklamalar yaptı. Yaklaşık olarak 2 saat boyunca bir tartışma ortamı oluşturuldu.

Ara sıra hafif gerginlikler yaşansa da her vatandaşın bilmesi gereken birçok bilgi paylaşıldı. Birçok televizyon kanalı olsun sosyal medyadan yayın yapan birçok kanal bu canlı yayını ortak olarak paylaştılar.