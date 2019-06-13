Akar'dan ABD'ye S-400 yanıtı

Akar tarafından bir süre önce S-400 konusunda 2 ay süre için bir cevap hazırlandı. En kısaca açıklamasında : "Mektubun üslubu müttefiklik ruhuna uygun değil, cevap hazırlıyoruz" açıklamasını yaptı.

MSB Akar tarafından 6 Haziran günü yazılan mektuba cevap hazırladıklarını gelen mektup için de üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını açıkladı. Gerekli çalışmalar yaptıklarını cevabı hazırladıklarını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Akar, 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savuna Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Gebele'ye gitti.

Burada yapılan toplantıda gelen mektup sorusu için bu yanıtları verdi. İlerideki günlerde gerekli cevapları hazırlayıp vereceklerini ve gerekli kurum ile kuruluşlarla koordinasyonlar ile sürmekte olduğunu açıkladı. Brüksel'de de NATO savunma bakanları toplantısı olacağını da açıkladı.