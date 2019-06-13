Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı

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Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı
Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı admin Tarih: 2019-06-13 Saat: 23:26:27
Güncelleme : 2019-06-13 23:26:27Bu içerik 17 kez okundu.
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Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı

Pentagon tarafından gelen açıklamada artık Türk pilotlara ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen eğitimin sonlandırıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından Türk pilotlarının uçuş yapmadığından haberdar olduğu da açıklandı. Pentagaon Sözcüsü tarafından "Türk politikasında bir değişiklik olmaksızın, F-35 programına katılımlarını düşürmek için müttefikimiz Türkiye'yle yakın çalışmaya devam edeceğiz" açıklaması geldi.

Washington yönetimi tarafından da S-400 konusunda F-35 ile aynı anda kullanılmasının mümkün olmadığını v rakip askeri sistemler olarak kabul edildiği açıklandı. Bu nedenle de 2 sisteme sahip olmanın F-35 uçaklarının projesini tehlikeye atma anlamına geldiğini açıkladı.

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