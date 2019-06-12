Bir çocuğun RTÜK'e şikayeti

RTÜK tarafından geçen sene 124 bin şikayet ulaştı. Bunlardan en dikkat çeken konusu ise bir çocuğun oldu. : "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın." açıklamasını yaptı.

En çok 48 bin bildirim alanlar ise dizi ve film oldu. Bu dizi ve filmlerde ortak gelen şikayet için : " şiddet içerikli ve illegal eylemlerin yansıtıldığı sahnelerin, özellikle çocuklara ve gençlere olumsuz emsal teşkil edip benzer eylemlere teşvik ettiği, bu durumun da toplumun hukuka güvenini sarsılabileceği" şikayeti oldu.

RTÜK için gelen en dikkat çekici şikayet ise bu çocuğun babasının kötü karakterlere benzemesinden korkması oldu. İkinci sırada yer alan en çok şikayet edilen program ise sohbet programları oldu.