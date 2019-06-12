Belözoğlu'na İzlanda'da uzatılan tuvalet fırçası

Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na giden Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesi ülkeye girdikten sonrasında 3 saat boyunca pasaport kontrolünde bekletildiler. İzlandalı bir taraftar futbolcu Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı. Bu olayın aslında futbolcuya değilde bir başka olaya gönderme yaptığı açıklandı.

Yaşanan bu olay 10 sene önce bir skandalı ortaya çıktı. 2009 yılında ABD'nin büyük ev eşyası üreticilerinden Amerikan Nevell–Rubbermaid şirketi tarafından üretilen tuvalet fırçalarının ABD'de 'Turk's Head (Türk kafası)' etiketiyle satıldığı çıktı. Bu olay sadece 10 sene önce yapılan saygısızlığı tekrar hatırlatmak için yapıldı.

10 sene önce satılan bu ürün orada yaşayan Türkler tarafından şikayet edildi ve daha sonrasında ürün satıştan kaldırıldı. Türk-Amerikan Koalisyonu avukatları Bruce Fein ve David Saltzman'ın çalışmaları sonrasında bu ürünün bir daha satılmaması için çalışmalar yaptı ve başarmıştı.