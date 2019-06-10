'ABD'nin yeni uçak gemisi F-35'lerle uyumlu değil'

ABD Kongresi'nin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığı için yeni uçak gemisi CVN-79 John F. Kennedy'nin yasaklanması gibi bir durum söz konusu olduğunu açıkladı.

Bu karara varılmasının sebebi ise The Drive'ın haberine göre 5. nesil savaş uçakları F-35C'ler, CVN-79 John F. Kennedy uçak gemisindeki elektromanyetik uçak kalkış sistemi ve gelişmiş uçak durdurma tertibatıyla uyumlu olmadığı açıklandı.

Bu nedenle de artık bu gemilerin üzerine iniş ve kalkış gerçekleşemediğini yeni uçak gemilerinin geleceği de bu şekilde ortaya çıkıyor