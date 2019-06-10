İngiltere’de binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü

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İngiltere’de binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü
İngiltere’de binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü admin Tarih: 2019-06-10 Saat: 19:36:23
Güncelleme : 2019-06-10 19:36:23Bu içerik 58 kez okundu.
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İngiltere’de binlerce kişi çıplak bisiklet sürdü

İngiltere'de meydana gelen bu olayda binlerce kişi bisiklet kültürünü devam ettirmek amacıyla otomobillere bağımlılığı azaltmak ve protesto etmek amacıyla  çıplak olarak bisiklet sürdüler. Bisikletçilerin vücutlarında ‘Daha az araç daha fazla bisiklet’ gibi mesajlar vardı.

İngiltere’nin kentlerinde binlerce kişi cumartesi günü ‘Dünya Çıplak Bisiklet Sürme Günü’ hareketine katıldılar ve daha sonrasında bisiklet sürdüler.

Etkinliğe katılanların amacı ise insan bedenini yüceltmek, çevresel konulara ve otomobil yerine daha fazla bisiklet kullanımına dikkat çekmek olduğu açıklandı. ‘Daha az araç daha fazla bisiklet’ ve ‘Çocuklarımızı utandırmak için buradayız’  gibi mesajlar da yer aldı.

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