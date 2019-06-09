Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak

Murat Kurum tarafından gelen açıklamada 2023 senesine kadar ülke yüzölçümünün %17'sin koruma altına alınacağı açıklandı. Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla korunan alanların büyüklüğü ülkenin %17'si kadar olacak.

Küresel anlamda ise 1 milyondan fazla türün yok olma tehlikesi altında olduğunu açıkladı. Aynı araştırmaya göre de geçen 10 sene içinde kara türlerinin nüfusunun %42 oranında azaldığını açıkladı.

Ayrıca dünyanın en kalabalık bölgesi olan Asya Pasifik'te kullanılabilir balık stoklarının da sıfıra inebileceğini açıkladı. Afrika'da 305 bin 7754 kilometreden fazla arazinin doğal kaynakları aşırı kullanımı sonrasında erozyon, tuzlanma ve kirlilik nedeniyle bozulduğunu açıkladı.