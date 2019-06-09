Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak

Anasayfa GÜNCEL Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak
Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak
Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak admin Tarih: 2019-06-09 Saat: 15:03:57
Güncelleme : 2019-06-09 15:03:57Bu içerik 29 kez okundu.
Reklam

Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak

Murat Kurum tarafından gelen açıklamada 2023 senesine kadar ülke yüzölçümünün %17'sin koruma altına alınacağı açıklandı. Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla korunan alanların büyüklüğü  ülkenin %17'si kadar olacak.

Küresel anlamda ise 1 milyondan fazla türün yok olma tehlikesi altında olduğunu açıkladı. Aynı araştırmaya göre de geçen 10 sene içinde kara türlerinin nüfusunun %42 oranında azaldığını açıkladı. 

Ayrıca dünyanın en kalabalık bölgesi olan Asya Pasifik'te kullanılabilir balık stoklarının da sıfıra inebileceğini açıkladı. Afrika'da 305 bin 7754 kilometreden fazla arazinin doğal kaynakları aşırı kullanımı sonrasında erozyon, tuzlanma ve kirlilik nedeniyle bozulduğunu açıkladı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak