Koç Holding'den Soylu'ya özl uçak tahsisi yanıtı

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Koç Holding'den Soylu'ya özl uçak tahsisi yanıtı
Koç Holding'den Soylu'ya özl uçak tahsisi yanıtı admin Tarih: 2019-06-09 Saat: 15:03:37
Güncelleme : 2019-06-09 15:03:37Bu içerik 33 kez okundu.
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Koç Holding'den Soylu'ya özl uçak tahsisi yanıtı

Koç Holding, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için özel uçak tahsis ettiklerine dair yapılan haberlere ve Soylu tarafından açıklama geldi. Açıklamasında  ise İmamoğlu'nun uçağı kiralaığını açıkladı.

Duruma açıklık getirmek zorunda hissettikleri için de utanç duyduklarını açıkladılar. Koç Holding tarafından Soylu'nun açıklamasına yanıt olarak bu açıklama geldi. Açıklamasında İmamoğlu’nun Setair özel havacılık şirketi aracılığı ile söz konusu uçağı kiraladığını belirtti.

Bu açıklama sonrasında  Koç Holding, AK Partili Binali Yıldırım'ın da 3 Mart’ta kendilerinden helikopter kiraladığının altını çizdi. İsteynlr açıklamayı görmek için Koç Holing sosyal medya hesabından göreebilirsiniz.

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