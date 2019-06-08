S-400 anlaşmasını iptal etmesi için 2 ay süre

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’ın, Türkiye'nin 2 ay içersinde S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçmemesi gibi bir durum olursa F-35 programı kapsamındaki işbirliğinin tamamen durdurulacağı uyarısında bulunduğunu açıkladı.

Rostec tarafından gelen açıklamaya göre de S-400 teslimi 2 ay sonra başlayacağı belirtildi. Daha öncesinde de ABD tarafından 2 hafta kadar süre verilmişti. Şimdi gelen açıklamaya göre 31 Temmuz'a kadar ek süre tanındı.

Türkiye'nin S-400 tutumunu değiştirmesi için zamanı olduğunu açıklayan Shanahan'ın mektubunda S-400 alımının, “Türkiye’yi Rusya’ya aşırı stratejik ve ekonomik bağımlılığa ittiğini ve çok güçlü Türk savunma sanayisinin potansiyelini bozacağını” yazdığı açıklandı.