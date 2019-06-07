Wolters s-400 açıklaması

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SECEUR) Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters tarafından gelen açıklamada Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze savunma sistmelerinin Amerikan F-35 savaş uçaklarıyla bir arada kullanılamayacağını açıkladı birçok defa farklı kişinin açıkladığı gibi.

Açıklamasında F-35'lerin potansiylini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını açıklaıd. Bu nedenle de F-35 kabiliyetlerini Rusya ile paylaşmak istemediklerini açıkladılar.

S-400 sistemlerinin NATO sistemlerine entegre olamayacağını açıklayan Wolters Türkiye ile NATO ülkeleri arasındaki ilişkilerde ortak noktaların ihtilaflardan daha fazla olduğunu açıkladı.