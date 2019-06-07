4 milyon dolarlık reklam yaptı

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18. dakikasında sahaya mayo ile giren Kinsye Wolanski adındaki kişi sahaya girmesinin nedeni açıklanmamıştı ancak giydiği mayo üzerinde sevgilisinin sahibi olduğu cinsel içerikli video paylaşımları yapan bir site reklamı olunca tüm gerçekler ortaya çıktı.

Bu sayede 4 milyon dolar kazandırdığı ortaya çıktı. Sahaya girdikten sonra uzun bir süre koştuktan sonra sahada güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve apar topar dışarıya çıkartıldı.

Bu anları da sitenin sahibi olan sevgilisi video kaydına alarak kendi sosyal medya hesabında paylaştı ve daha sonrasında güvenlik güçleri tarafından tutuklanan kadın daha sonrasında serbest kaldı. Bu hareketi ile 4 milyon dolar kar ettirdi. Kullanıcı sayısı 10 milyonken bir anda 32 milyon oldu.