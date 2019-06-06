Miley Cyrus'tan taciz açıklaması

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Miley Cyrus'tan taciz açıklaması
Miley Cyrus'tan taciz açıklaması admin Tarih: 2019-06-06 Saat: 12:14:15
Güncelleme : 2019-06-06 12:14:15Bu içerik 27 kez okundu.
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Miley Cyrus'tan taciz açıklaması

Cyrus tarafından Barcelona'da bir hayranının kendisini elleyip öpmeye çalışması sonrasında tepki geldi. Ayrıca sosyal medya üzerinden de gelen farklı yorumlara Cyrus tarafından bir açıklama geldi.

Sosyal medya üzerinde 'Seksi olmak istiyordun, başke ne bekliyordun?'  gibi birçok yorum gelmesi sonrasında sosyal medya üzerinden Cyrus : "Ne isterse giyebilir. Bakire olabilir. Beş farklı kişiyle yatıyor olabilir. Kocasıyla olabilir. Kız arkadaşıyla olabilir. Çıplak olabilir. İzni olmadan kimse ELLEYEMEZ" açıklamasını yaptı.

Videoda ise şarkıcıya yaklaşan bir şahıs bir anda boynundan tutarak kendisine çekip öptüğü görülüyor. Ayrıca özgürlüğünü mahvetme adı altında bir başlıkla sosyal medyada paylaşım yaptı.

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