ABD'den Türkiye'ye bir S-400 açıklaması

ABD tarafından bir süre önce Türkiye'ye 2 hafta süre verildi. Bu konuda NATO tarafndan da bir açıklama geldi. Ülkenin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison tarafından gelen açıklamada F-35'leri istiyorsa Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini açıkladı.

2 sistemi birden alamayacağını açıkladı. Ayrıca ‘bir Rus hava savunma sisteminin F-35 jetleriyle aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez’ olduğunu açıkladı. Seçim yapılması gerektiğini açıkladı.

Bu haftanın sonuna kadar zaman kaldı ve hala net bir durum ortada yok. Ancak bu konuda Kremlin tarafından gelen açıklamada Türk yetkililerin anlaşmanın onaylandığı açıklandı. Ankara tarafından ise S-400 füzeleri için ne gibi tehlikeler var ortaya çıkarmak için değerlendirmek için ABD'ye teklif gönderildi.