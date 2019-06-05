Everest Dağı'ndan 11 ton çöp toplandı

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Everest Dağı'ndan 11 ton çöp toplandı
Everest Dağı'ndan 11 ton çöp toplandı admin Tarih: 2019-06-05 Saat: 23:29:40
Güncelleme : 2019-06-05 23:29:40Bu içerik 36 kez okundu.
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Everest Dağı'ndan 11 ton çöp toplandı

Nepal'de Everest Dağı'nda yapılan temizlik sonrasında tam 11 ton çöp toplandı ve yetkililer tarafından gelen temizlik çalışmaları sırasında 4 dağcının da cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı.

Ayrıca toplam olarak da 11 bin kg katı atık toplandığı açıklandı. 4 dağcının da cesedine ulaşılması sonrasında önce ana kampa taşındılar ve daha sonrasında helikopterle de Katmandu'daki bir hastaneye götürüldüğü açıklandı. Haftalarca süren temizlik sonrasında  gıda ambalajları, konserve kutuları, şişeler ve boş oksijen tüpleri  toplandı.

Ayrıca bu temizlik kampanyası sonrasında 23 milyon harcandığı açıklandı. Yaklaşık olarak 207 bin dolar harcandığı açıklandı. Temizlik kampanyası da başarılı bir görev olarak nitelendirildi ve toplanan çöplerde geri dönüşüme gönderildi.

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