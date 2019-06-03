Enflasyonda düşüş

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Enflasyonda düşüş
Enflasyonda düşüş admin Tarih: 2019-06-03 Saat: 18:15:59
Güncelleme : 2019-06-03 18:15:59Bu içerik 39 kez okundu.
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Enflasyonda düşüş

Berat Albayrak tarafından gelen açıklamada mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Mayıs ayı enflasyon verilerine göre düşüş devam ediyor.

Albayrak tarafından da bu düşüş konusundaki açıklama sosyal medya üzerinden geldi ve açıklamasında  hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonunda önemli bir düşüş yakalandığını bu sayede de sene sonunda da hedeflenen rakamları tutturacağıklarını açıkladı.

Ayrıca TÜİK tarafından da ayrıca enfkasyon verileri açıklandı. Ancak Albayrak tarafından paylaşılan veriler Hazine ve Maliye Bakanlığı adına paylaşıldı.

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