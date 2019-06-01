'Kafa keserim' diyen kişi sınır dışı edilecek

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'Kafa keserim' diyen kişi sınır dışı edilecek
'Kafa keserim' diyen kişi sınır dışı edilecek admin Tarih: 2019-06-01 Saat: 19:27:05
Güncelleme : 2019-06-01 19:27:05Bu içerik 44 kez okundu.
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'Kafa keserim' diyen kişi sınır dışı edilecek

Bursa'da yerel bir gazetenin yayın yaptığı esnada "kafa keseceğim" diyen Suriyeli bir  şahıs o sırada çok fazla tepki topladı ve daha sonrasında da sosyal medya üzerinde de tepki toplayınca polisler tarafından gözaltına alındı.

Daha sonrasında adli kontrol şartı ile serbest bırakılıp oraddan Göç idaresine teslim edildi sınır dışı edilmesi amacıyla. Olayın asıl meydana geldiği yer ise Osmangazi ilçesi Kent Meydan'ında yaşandı.

Yanındaki çocuğu sokak ortasında darp eden kadına bir genç "Burası Türkiye, burada çocuğunuzu darp edemezsiniz" diye tepki gösterdi ve  o sıradada kadınla birlikte yürüyen A.A.F. adındaki Suriyeli şahıs "kafa keseceğim" diyere tepki göstermesi sonrasında şahıs tepki topladı.

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