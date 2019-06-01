Rusya'da TNT fabrikasında patlama

Rusya Dzerjinsk kentinde meydana gelen patlama bir patlayıcı fabrikasında patlama yaşandı. Patlamalar sonrasında 39 kişinin yaralandığı açıklandı. Moskova'nın 400 km doğusunda kalan Dzerjinsk şehrinde Kristall adındaki TNT fabrikasında 3 büyük patlama yaşandı. Patlamaların neden olduğu yangının söndürülmesi için çalışmalara 300 itfaiye görevlisi gönderildi.

Henüz patlamaya neden olan şey bilinmiyor ancak araştırmalar için soruşturma başlatıldı. İlk tespit edilenlere göre 19 kişinin yaralandığı açıklanmıştı ancak yabancı haber ajansı tarafından sayının 39 olduğunu açıkladı.

Yaralılardan 10 tanesinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Uzaktan gri duman bulutları gözükmeye başladı ve gelen şok dalgası sonrasında birçok kişinin evlerinin camı kırıldı. Yaklaşık olarak 15 km uzakta yer alan Bogorodsk kenti sakinleri bile patlamanın şiddetini hissetti ve güçlü olduğunu açıkladı.