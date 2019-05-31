İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında gazeteciden açıklama

İmamoğlu tarafından PKK ve FETÖ ile ilgili soru soran gazeteci Ersoy tarafından bir açıklama geldi. Daha öncesinde İmamoğlu tarafından da bu konuda açıklama yapıldı ve olayın montaj yapılarak çarpıtıldığını açıkladı.

Ersoy yani gazeteci tarafından gelen açıklamada ise : " AK Parti'nin, seçim kampanyası sürecinde hakikatsiz ithamlarla ve troll hesaplarla süreci yöneten kişilerle ilişkisini kesmesi gerekiyor." sözleri yer aldı.

Bu montajlanmış izleyen bir esnaf ise bu video hakkında İmamoğlu ile tartışma yaşadı ve tartışma sonrasında da yine aynı şekilde montaj yapanlar olayı İmamoğlu esnafı tokatladı olarak yayınlayınca esnaf tarafından tokat atmadı açıklaması gelene kadar olaylar büyüdü ancak esnaftan gelen açıklama sonrasında olayın öyle olmadığı belirtildi.