6 zabıta, vali tarafından gözaltına aldırıldı

Maçoğlu tarafından 29 Mayıs gününde bir kafeteryaya giderek işlem yapmaya çalışan 6 zabıtanın Vali Tuncay Sonel tarafından verilen talimat sonrasında gözaltına alındığı açıklandı.

Kent merkezinde bulunan Mameki Parkı içersinde bulunan bir kafeteryanın fazla yer işgal ettiği ve çimlere zarar verdidği gerekçesiyle tebligat işlemleri yapıldığı sırada 6 zabıtanın gözaltına alındığı açıklandı. Maçoğlu tarafından zabıtaların ve valinin arasında yaşanan olayların diyalogların yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini gazetecilere dağıttı.

Maçoğlu tarafından ayrıca bu uygulamanın yeni alınan bir karar ile il genelinde bulunan kaçak yapılaşmaların ve işgallerin ortadan kaldırılması kararı alınması sonrasında bu kararın gereği olarak zabıta müdürlerine gönderildiğini açıkladı. Daha sonrasında zabıtaların gerekli işlemleri yaparak bir çok yerde ihlali engellediği açıkladı ancak bu kafetarya için farklı bir olay yaşandı.