İmamoğlu ile tartışan esnaf

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İmamoğlu ile tartışan esnaf
İmamoğlu ile tartışan esnaf admin Tarih: 2019-05-29 Saat: 18:46:11
Güncelleme : 2019-05-29 18:46:11Bu içerik 39 kez okundu.
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İmamoğlu ile tartışan esnaf

İmamoğlu ile esnaf arasında geçen bir tartışma sonrasında birçok basım yayım organında ve sosyal medya üzerinde fazla yanlış yorum yapılması ve açıklama yapılması sonrasında esnaf ve İmamoğlu tarafından açıklama geldi.

Esnaf tarafından gelen açıklamada : " Sosyal medyada 'tokatladı' diye bazı ifadeler görüyorum. Bana kimse tokat atamaz. Bize ders vermeye çalıştı ancak dersini aldı" açıklaması gelddi.  Bazı basın organlarında da "İmamoğlu'ndan vatandaşa tokat ve hakaret" başlığı adı altında haber paylaşılması sonrasında açıklamalar 2 taraftan da geldi.

Esnaf tarafından tokat konusunda ise öyle olmadığını konuşmanın br kısmında elini göğsüne vurup sözde ders verdiğini daha sonrasında da sağ eliyle de yanağına dokunduğunu açıkladı. Yani sosyal medya üzerinde tokatladı denilen başlıkların doğru olmadığını açıkladı.

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